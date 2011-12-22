Мускатний горіх покращує травлення
08:57, 22 грудня 2011Зарубіжні новини
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Знімає стрес і депресію...
Мускатний горіх однаково хороший в сусідстві з гарбузом, картоплею, молоком, томатним соком, фруктовими десертами і коктейлями, стравами з рису, шпинату, цвітної капусти... і цей список можна продовжувати!
Свіжонатертий мускатний горіх покращує травлення, має антибактерицидну дію при кишкових інфекціях.
Речовини, що містяться в ньому, живлять клітини головного мозку, дітородних органів і крові.
Вважається, що регулярне вживання мускатного горіха заспокійливо діє на нервову систему, підвищує яскравість сприйняття світу і допомагає боротися із стресом і депресією.
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