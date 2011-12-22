Названа нація Європи, яка психічно найбільш неврівноважена

За останніми даними італійських учених-медиків, серед жителів Італії різко зросла кількість випадків розвитку тривожних станів і хронічних психологічних розладів.

Вчені констатують: італійці - старіюча нація, хоча в цілому і здорова. Наприклад, смертність від хвороб серця і судин скоротилася, так само як і від раку. Але серйозне занепокоєння у медиків викликає психічне здоров`я італійців.

В Італії дуже багато хто тепер страждають від депресії і розладів особистості. Смуток і меланхолія - такі невластиві раніше жителям Італії явища - відвойовують собі все більше простору. Італійці сьогодні - одна з найбільш психічно нездорових націй Європи.

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