Чим небезпечні сухі сніданки

Прийнято вважати, що пластівці на сніданок є відносно здоровою їжею. Однак це не так, свідчить дослідження американської організації Environmental Working Group. Виявляється, в пластівцях міститься стільки ж або навіть більше цукру, ніж у звичайному десерті, пише The Gazette.

Експерти проаналізували вміст цукру більш ніж в 40 марках сухих сніданків. У всіх продуктах було зафіксовано перевищення норми. В отриманому списку верхні місця посіла продукція від Quaker і Kellogg. У першу десятку увійшли сніданки з вмістом цукру від 41,4% (близько 12 грамів на порцію) до 55,6% (20 грамів на порцію зафіксували в медовому сніданку Kellogg`s Honey Smacks).

Медики попереджають: любов до солодкого розвивається в дитинстві. А яскраві упаковки з улюбленими героями мультфільмів приваблюють дітей. Тому необхідно обмежувати споживання цукру. Наприклад, Американська кардіологічна асоціація рекомендує дітям у день споживати не більше 12 грамів цукру.

За порадами дієтологів, у сніданку на першому місці повинна стояти борошно з цільного зерна, а в складі не повинно бути більше 4 грамів цукру.

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