25 людей загинули у зіткненні автобуса та вантажівки з цеглою

Щонайменше 25 людей загинули у великій автокатастрофі в Туреччині.

За повідомленням місцевої влади, великовантажний автомобіль з вантажем цегли зіткнувся в провінції Діярбакир з пасажирським автобусом. 24 людини загинули на місці, ще один помер пізніше у лікарні. Постраждали 16 осіб.

Причини аварії з`ясовуються. Турецькі автодороги вважаються дуже небезпечними: торік у ДТП у цій країні загинули близько 4 тисяч людей, постраждали 211 тисяч, зауважує Радіо Свобода.