Як впливає золото і срібло на здоров'я?

1. Срібні прикраси не рекомендовано носити гіпертонікам, їм краще підійде золото, воно має сильну тонізуючу дію і знижує тиск. З цієї ж причини воно показане людям, страждаючим серцевими захворюваннями і з відчутним занепадом сил.

2. Золото допомагає людям з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, наприклад, при виразковій хворобі шлунку або захворюваннях дванадцятипалої кишки.

3. Якщо у жінки виникають проблеми у ділянці серця, або органи дихання сигналізують про неблагополуччя, варто носити намисто, але воно повинне доходити до рівня грудної клітки.

4. Якщо виникають проблеми з щитовидною залозою, то можна носити тісне намисто з бурштину. А срібна оправа ще збільшить силу дії каменя на щитовидку.

5. Срібло, у тому числі і вироби зі срібла, покращують імунне поле людини. У прямому розумінні срібло вбиває бактерії, палички, віруси, оберігаючи наш організм від інфекцій. Якщо срібло при контакті зі шкірою темніє, це може говорити про шкірні захворювання, говорять учені.

6. Також є твердження, що сережки помітно покращують роботу головного мозку, розвивається пам`ять, але це в тому випадку, якщо сережки закріплені в нижній частині вуха, а сережки у верхній частині вушної раковини, у свою чергу, допомагають позбавитися грижі.

7. Срібло варто носити при дратівливості і головних болях, оскільки воно, на думку учених, заспокоює, золото ж, навпаки, – тонізує.

8. Золото має теплову дію і тому більше підходить пані бальзаківського віку, срібло несе в собі охолоджуючий ефект і більше підійде юним персонам. Говорять, що якщо потримати срібло в роті, воно угамує спрагу. Тільки помийте свої кільця перед експериментами.