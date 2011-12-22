Низькокалорійна дієта зробить вас розумнішим

Дієта сприяє не лише схудненню, але й підвищує розумові здібності, вважають вчені. Це відбувається за рахунок активізації певного протеїну, що допомагає мозку залишатися молодим і працездатним, пише The Sydney Morning Herald.

Вчені радять серйозно обмежувати споживання калорій, тому що це дає можливість "включити" гени, пов`язані з нормальною роботою мозку. Дане твердження було доведено на прикладі гризунів. А раніше експерти з`ясували, що низькокалорійна дієта збільшує тривалість життя, скорочує ризик деменції та інших недуг. Проте до недавнього часу вони не знали, як саме це відбувається.

Відкриття зробили співробітники Католицького університету Святого Серця в Римі. Вони з`ясували, що зниження споживання калорій призводило до активації протеїну CREB1. А він "включав" гени, пов`язані з тривалістю життя. Вчені вважають: їм вдасться використати дане відкриття для отримання препаратів, що зберігають молодість мозку.

До речі, вже було встановлено, що CREB1 грає ключову роль з точки зору пам`яті і навчання. А ось у мишей, чиє споживання калорій скоротилося на 30%, відзначалася його активізація. У результаті тварини жили на третину довше, краще запам`ятовували речі і міркували, меншою мірою страждали на ожиріння, діабет, у них повільніше розвивалася деменція і рідше виявлялася агресія.

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