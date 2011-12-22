"Щаслива дієта" допоможе скинути вагу

Відомо, що оброблені продукти з великим вмістом цукру і жиру погано позначаються на фігурі. Проте, на думку авторів книги "Щаслива дієта", подібний раціон робить нас також нещаснішими, адже їжа безпосередньо впливає на настрій, пише The Daily Mail.

Дрю Ремсі, клінічний психіатр з Колумбійського Університету, разом з письменником Тайлером Грехамом стверджує: правильне харчування - запорука здорової психіки. Це твердження підкріплює статистика (не випадково за останні десять років число осіб з ожирінням і депресією виросло в рази).

Режим, що дозволяє скинути вагу просто за рахунок скорочення споживання жиру і калорій, тут не допоможе. Не можна забувати про сполуки, що допомагають підтримувати роботу мозку.

До їх числа входять магній, вітамін B12 і лінолева кислота. Тому в раціоні повинні бути корисні жири - оливкова олія, цільні злаки, овочі і м`ясо.

На думку фахівців, такий раціон дозволить не тільки підвищити ступінь задоволеності життям, але і легко схуднути. Як приклад вони наводять історії людей, що постійно рахують калорії, знаходяться в стані неврозу, яким ніяк не вдається скинути вагу.

newsland.ru