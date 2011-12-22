Які овочі знижують ризик діабету

Британські дослідники з Університету Лестера перевірили один із сталих міфів про розвиток діабету 2-го типу, мовляв, його ризик можна понизити, якщо не їсти солодкого, зате налягати на овочі.

Учені проаналізували дані шести досліджень 220 тисяч дорослих людей і їх раціону. Особливо учених цікавило вживання овочів і фруктів.

І з`ясувалося, що значну позитивну роль мали лише три види овочів. Це шпинат, брокколі і цвітна капуста.

Всього порція 100 г в день салату зі свіжого шпинату або ж 200 грамів відварної або запеченої цвітної капусти або брокколі знижували ризик розвитку діабету 2 типу на 14% у тих людей, хто був до нього схильний (враховувалися спадкові чинники, стан ендокринної системи, зайва вага).

Біохіміки думають, річ у тому, що в цих овочах велика концентрація антиоксидантів і магнію, які допомагають у засвоєнні інсуліну.

kp.ru