Про що розповість пришвидшений пульс

Пульс серця в стані спокою може спрогнозувати здоров`я серцево-судинної системи в найближчому майбутньому. Нове дослідження показує, що якщо частота серцевих скорочень (ЧСС) підвищена протягом тривалого часу, то ризик смерті від захворювань серця підвищений.

ЧСС у спокої у дорослої людини, як правило, складає близько 70 ударів (у спортсменів цей показник може бути нижчим). У дослідженні, що проводиться американськими ученими, брали участь близько 30 тисяч добровольців, за якими спостерігали протягом 10 років. Ті, у кого за цей період пульс збільшився від 70 до 85 ударів в хвилину в стані спокою, мали підвищений ризик смерті від хвороби серця найближчими роками.

Підвищене значення ЧСС може бути ознакою не тільки ризику хвороб серця, але і симптомом інших проблем із здоров`ям. Тому прискорений пульс – привід звернутися до свого лікаря для медичного обстеження.

likar.info