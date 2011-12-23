Головні небезпеки новорічного свята

В дні новорічних свят лікарі фіксують збільшення числа пацієнтів з харчовим і алкогольним отруєнням. Медики назвали 5 найшкідливіших новорічних страв і напоїв, якщо забути про почуття міри.

•Змішування алкоголю з газованою водою і вживання алкогольних коктейлів. Такі мікси, по-перше, маскують смак алкоголю, тому можна більше випити. А по-друге, газована вода допомагає алкоголю всмоктуватися в кров, тому сп`яніння наступає швидко, а похмілля буде важчим.

•Майонезні салати. Цей соус дуже швидко псується, тому ризик отруєнь дуже високий.

•Шампанське. Подразнює травний тракт і швидко п`янить.

•Жирне м`ясо. Створює серйозне навантаження на печінку, а прянощі розпалюють апетит.

•Цитрусові. Негативно впливають на слизисту шлунку і кишечника. Навіть здоровим людям не треба їсти цитрусові після основних страв, інакше вони заграють і відбудеться здуття живота.

likar.info