Свиняче сало підтягує м'язи

Вітамін Е запобігає розвитку м`язової атрофії, довела вчена з Університету охорони здоров`я Джорджії. Розкритий механізм дії вітаміну на м`язи.

Цей вітамін допомагає відновлювати пошкоджені клітинні мембрани клітин м`язів. Виступаючи як антиоксидант, вітамін Е ліквідовує в клітці реактивні форми кисню, а також підтримує фосфоліпіди, що закривають в мембрані дірки, які з’являються.

До атрофії м`язів приводять захворювання обміну речовин, наприклад, діабет, а також фізичні навантаження на м`язи.

Джерела вітаміну Е:

Рослинні:

Рослинні олії, зародки пшениці, яблука, мигдаль, арахіс, зелені листові овочі, злакові, боби, хліб з висівками, горіхи, брюссельська капуста, шипшина, соя.

Тваринні:

Яйця, печінка, молоко і молочні продукти, яловичина, свиняче сало.

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