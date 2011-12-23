Чим корисна червона ікра?

Ікра – це один з найбільш поживних продуктів. За калорійністю ікра, як чорна, так і червона, перевершує м`ясо, молоко і інші продукти. 100 г чорної ікри містять 280 кілокалорій, а 100 г червоної ікри – 270 кілокалорій. Така ж кількість м`яса середньої жирності дає лише 120 кілокалорій, а 100 г молока – лише 70.

У ікрі осетрових і лососевих риб міститься близько 30% високоцінних білків, що для білків тваринного походження рідкість, і 10–13% легкозасвоюваних жирів. Ікра багата лецитином (від 1,0 до 43%), вітамінами А, Е, D і групи В, фосфором, залізом і іншими мінеральними речовинами і органічними сполуками, необхідними для нормального розвитку організму, клітин шкіри, нормалізації кров`яного тиску і підвищення гемоглобіну. Це тому, що білки ікри є повноцінними і в основному відносяться до типу глобулінів, альбумінів.

Жир ікри характеризується вищим йодним числом, ніж жир м`яса тієї ж риби, і містить в своєму складі велику кількість дуже корисних поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6, які сприяють поліпшенню мозкової діяльності, підвищують імунітет, мають сильні протиалергенні властивості, знижують ймовірність серцево-судинних захворювань, оскільки зменшують ризик тромбоутворення і сприяють поліпшенню кровообігу в дрібних кровоносних судинах, а також зменшують ризик розвитку деяких видів ракових пухлин і корисні для очей.

Білки і жири, що містяться в червоній ікрі, корисні для відновлення клітин і нормалізації артеріального тиску. Червона ікра не містить вуглеводів і шкідливих жирів. Чорну ікру рекомендують їсти при браку заліза в організмі. Ікра осетрових риб багата мінеральними речовинами – близько 2,0% в середньому. Більше всього їх припадає на частку фосфору, до 370 міліграма.

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