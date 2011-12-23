Каша — радість наша

Каші відвіку вважалися традиційною слов`янською їжею. Проте останні роки каші з нашого раціону стали витіснятися новими модними продуктами.

Вчені прийшли до висновку, що регулярне включення в раціон відварних круп, а просто каш, збільшує тривалість життя на 20%.

Такий оптимістичний висновок їм дозволило зробити дослідження, проведене за участю 400 тис. добровольців. Всі вони протягом майже 20 років регулярно заповнювали спеціально розроблені анкети. Після цього часу з`ясувалося, що учасники, що регулярно вживали каші, значно рідше вмирали від ракових захворювань. У тих, хто щодня з`їдав не менше 25 грамів крупи (чоловіки — 29 гр. і жінки — 25 гр.) ризик померти від будь-якої причини зменшувався більш, ніж на 20% в порівнянні з тими, хто з`їдав щодня менше 15 гр. крупи.

При цьому експерти вважають найбільш корисними каші з необробленого цілісного зерна: з традиційного вівса, гречки, коричневого рису і так званого «дикого рису». Американські дослідники радять їсти на сніданок каші і тим продовжувати своє життя.

vegopolis.ru