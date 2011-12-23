Продукти, які зумовлюють мігрень

Якщо вас почав мучити головний біль, можливо, в цьому винні зміни в раціоні, заявляє дієтолог Суніта Дубі. Згідно з висновками вчених, у 30% випадків мігрень обумовлена ​​спадковим фактором. Але провокує головний біль також стрес, гормональні зміни, режим сну, депресія і раціон.

Найчастіше головні болі починаються, коли людина різко переходить на низькокалорійну дієту. Особливо це стосується дієт, що передбачають повне виключення вуглеводної їжі або її значне скорочення в раціоні. Між тим, мозок використовує вуглеводи як паливо.

Ще мігрень може бути викликана зниженою концентрацією цукру в крові, недостатнім споживанням води і тим фактом, що людина пропускає прийом їжі або ж між прийомами їжі проходить дуже багато часу.

Дослідники довели, що амінокислота тирамін провокує напади головного болю, знижуючи рівень серотоніну і впливаючи на ступінь звуження судин. Відповідно, продукти, що містять тирамін, краще виключити з раціону. У їх число входять червоне вино та інші алкогольні напої, сири, шоколад і певні м`ясні продукти.

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