Два потужних землетруси сталися у Новій Зеландії
13:09, 23 грудня 2011Зарубіжні новини
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Зруйновано будівлі
Два потужних землетруси магнітудою не менш як 5,3 сталися у п`ятницю у новозеландському місті Крайстчерч.
Місцевий журналіст повідомив Бі-Бі-Сі, що вдруге підземні поштовхи відчувалися сильніше і, найімовірніше, спричинили руйнування будівель.
Перший землетрус призвів до евакуації кількох будівель і аеропорту.
У лютому місто Крайстчерч сильно постраждало від землетрусу магнітудою 6,3.
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