Два потужних землетруси сталися у Новій Зеландії

Два потужних землетруси магнітудою не менш як 5,3 сталися у п`ятницю у новозеландському місті Крайстчерч.

Місцевий журналіст повідомив Бі-Бі-Сі, що вдруге підземні поштовхи відчувалися сильніше і, найімовірніше, спричинили руйнування будівель.

Перший землетрус призвів до евакуації кількох будівель і аеропорту.

У лютому місто Крайстчерч сильно постраждало від землетрусу магнітудою 6,3.