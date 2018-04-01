Лікування яблуками корисніше, ніж таблетками

Забруднення довкілля - це один з чинників нашого нездоров`я. Йому треба протистояти. І дуже дієвим засобом нашого захисту є систематичне санітарне очищення організму, насамперед з допомогою продуктів харчування. Тут допоможуть різні речовини, що містяться в них, насамперед, це пектини, клітковина, слиз, целюлоза тощо.

Пектини містяться в яблуках, буряках, моркві, картоплі, апельсинах, бананах, смородині.

У серпні прилавки просто завалені білим наливом, славою переможцеві, кальвілем й іншими наливними яблучками. Плоди за ціною доступні, тому багато хто не може встояти перед "райською спокусою". Та що й казати, є відверті фанати яблук, які не можуть жодного дня протриматися без цього магічного кислого присмаку в роті. Яблуко вабить нас ще й тому, що ми після нього добре почуваємося, адже цей скромний фрукт - не тільки смачний, але і дуже корисний.

У яблуках, залежно від сорту, пектинів приблизно 1,2 мг на 100 г. Вони справляють різнобічну дію на організм, найперше - бактерицидну. Ретельно пережовуючи яблуко, ми проводимо санацію ротової порожнини, тобто гинуть хвороботворні мікроби, що армадами щомиті атакують людину. Доцільно згадати, що проведені в Америці дослідження довели ефективність яблучної терапії проти сезонних застудних захворювань. Серед тих, хто споживав 2-3 яблука на день, захворілих на грип та бронхіти було утричі менше. Якщо ж все-таки підхопили застуду та кашель, споживайте кілька разів на день по чайній ложці таку суміш: терті яблуко, цибуля та мед в однаковій пропорції.

Так само нещадно діють пектини та дубильні речовини і на бактеріальну флору під час запальних процесів у шлунковому тракті: пригнічують дію хвороботворних збудників. Захоплюють і виводять їх з організму. Ось чому простим та легкодоступним засобом лікування поносів у дітей є терті обчищенні від шкірки яблука (без цукру). Залежно від віку дитини за день рекомендується споживати 0,6-1,5 кг щойно натертих яблук у кілька прийомів. Після цього можна давати рисовий відвар, сухарі, потроху фруктових соків.

Яблучна дієта призначається дорослим, хворим на хронічний ентероколіт легкої та середньої тяжкості та хронічний коліт у стадії загострення: протягом 2 днів за 5-6 разів з`їдати 1,5 кг м`яких стиглих яблук, натертих без шкірки та серцевини, і більше нічого не їсти і не пити. У наступні кілька днів щадна дієта без хліба, овочів, молочних продуктів. Подібним чином лікують і дизентерію та черевний тиф.

А у разі запорів яблука розріджують вміст кишечнику і посилюють його перистальтику. Тому під час цього захворювання варто з`їдати натще 2-3 неочищені яблука чи випивати тричі на день перед їдою по склянці яблучного соку чи вживати тривалий час печені яблука. (Печені яблука ще рекомендуються при нирковокам`яній хворобі, набряках).

Просуваючись травним трактом, пектини яблука, мов губка вбирають у себе й інші шкідливі речовини, зокрема радіонукліди. Цим прояснюється корисність яблук для мешканців забруднених територій та при отруєннях.

Бактерицидна властивість яблук зумовлює їх зовнішнє використання: щойно натерте яблуко (або у суміші з жиром) накладають на тріщини губ, сосків у матерів-годувальниць, на обпечену чи обморожену ділянку шкіри, застарілі рани, навіть трофічні виразки.

Завдяки пектинам та Р-активним сполукам довготривала яблучна терапія сприяє не лише виведенню зайвого холестерину, що утворюється за надмірного споживання тваринних жирів, очищенню кровоносних шляхів від шлаків, а й зниженню кров`яного тиску на стінки судин. Ось чому яблука потрібні для профілактики та лікування атеросклерозу, гіпертонії, варикозів (у тому числі й геморою).

І останнє про пектини. Внаслідок тривалого зберігання (до кінця зими) у яблуках втрачається майже вся вітамінна сила, однак пектини повністю зберігаються, отже немає рації зневажати ними на користь цитрусових.

При недокрів`ї їжте запечені з цвяхами яблука. А ще вони допомагають скинути зайву вагу і очистити організм.

ЯБЛУКА ДУЖЕ КОРИСНІ: 1. Допомагають схуднути. Краща дієта для стрункості - це протягом декількох днів їсти печені яблука з корицею і кефіром, буде найменше навантаження на шлунок, і одночасно виводитимуться токсини. Заїдайте 200 г кефіру 3- 4 яблуками. Протягом дня не забувайте поповнювати і жирові запаси - з`їдайте трохи масла або сала. Щоб така дієта не набридла своєю одноманітністю, можна додавати в яблука корицю, в кефір спеції, або зелень.

2. Відновлюють кров. Жінкам після великої крововтрати (місячних) ватро їсти печені яблука, запечені разом із цвяхами. Їх потрібно вимити і перед їжею прибрати. Після такої термальної обробки залізо, яке перейде в яблука, стає органічним і добре засвоюється організмом.

3. Виводять отрути. Яблука - це натуральний сорбент. Вони багаті пектином - білком, який чистить кишечник, і флавоноїдами, які зв`язують вільних радикалів, запобігаючи розвитку пухлин.

4. Додають сили. Завдяки мінералам магнію, фосфору, кальцію, калію, селену і йоду, а також вітамінам С, В1, В2, РР, Е і А яблука чудово відновлюють сили після втоми, стресів, при хворобі. Причому весь цей букет зберігається головним чином в шкірці і тонкому шарі м`якоті. Саме тому дієтологи рекомендують ретельно мити, але у жодному випадку не чистити яблука.

5. Знижують холестерин. Дієтологи відмітили, що двотижнева яблучна дієта знижує рівень цієї речовини в крові людини аж на 30%!

6. Очищають зуби. Цими соковитими фруктами можна замінити зубні щітки. І головне, що особливих зусиль для цього не потрібно, достатньо тільки з`їсти одне яблучко натщесерце - і зубна емаль природним чином очиститься від нальоту, що скупчився на ній, а в промасованих яснах покращає кровопостачання.

7. Покращують травлення. У цих круглобоких плодах присутні органічні кислоти: яблучна, лимонна, саліцилова і бор. Завдяки цьому, яблука стимулюють вироблення жовчі і шлункового соку. Отже, одне яблуко за 20 хвилин до їжі - і вовчий апетит під час трапези вам гарантований.

КОМУ НЕ МОЖНА

Небажано їсти сирі яблука людям з виразковою хворобою, особливо 12-перстої кишки. Кислота, що міститься в яблуках, дратуватиме слизисту хворого. Хоча, можна з`їсти одне яблучко після їжі, воно не пошкодить.

Не варто також їсти кісточки з яблук - в них є небезпечна синильна кислота, - і пити заварене листя яблуні, як чай, у людини можуть з`явитися ознаки цукрового діабету.

ОЗНАКИ ЯКОСТІ

1. Найкращі яблука - ті, які при розрізі, швидко темніють, і з яскравим забарвленням. Найкраще купувати ці фрукти у бабусь, а не на красивих розкладках, де ці фрукти, покриті воском, втрачають усяку користь.

2. "Знак якості" справжнього яблука - черв`ячок, тому що він завжди вибирає тільки кращі екземпляри.