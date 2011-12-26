Чим корисний омлет з грибами?

Високий рівень мікроелементів – селену і нікелю – в організмі може допомогти скоротити ризик виникнення раку підшлункової залози.

Ця смертельна хвороба часто діагностується на пізній стадії і вбиває 80% пацієнтів протягом року після її виявлення. І лише 5% людей, яким поставили невтішний діагноз, все ще живі опісля п`ять років і більш.

Дослідники, які вивчали проблему, стверджують, що тим, хто хоче проводити профілактику цього захворювання, необов`язково пити спеціальні вітаміни, досить звернути увагу на деякі продукти, багаті цими мікроелементами.

Отже, високий рівень селену і нікелю в організмі знижує ризики розвитку хвороби, тоді як високий рівень свинцю, миш`яку і кадмію, навпаки, підвищує.

Нікель впливає на кількість заліза, що засвоюється організмом з їжі, і необхідний для вироблення червоних кров`яних тілець і синтезу гемоглобіну.

Хороші джерела нікелю: чечевиця, овес, спаржа, гриби, груші, горох і горіхи.

Селен грає важливу роль у функціонуванні імунної системи, а також допомагає запобігати пошкодженням клітин і тканин.

Джерела: бразильський горіх, насіннячка, риба, м`ясо і яйця.

zdr.ru