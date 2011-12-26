Лимон - панацея для щитовидки

Лимон ефективний для профілактики різних серцевосудинних захворювань. При стенокардії лимонний сік з подрібненим часником і медом сприяє зменшенню задишки і зміцненню серцевих м`язів.

Також він допомагає понизити в`язкість крові, а це важливо при таких захворюваннях як варикозне розширеннях вен і при тромбах.

Для лікування міокардиту треба його вживати в їжу разом з шкіркою. Так в соку лимона більше всього міститиметься вітаміну «С». Щоб пом`якшити кислий смак лимона, необхідно його нарізувати тоненькими кілечками і умочувати перед вживанням в цукор. Лікувальні властивості лимона також використовують і при лікуванні початкових стадій гіпертонії або ж при збільшенні щитовидної залози.

Оскільки вітамін «С», що міститься в лимоні, сприяє зміцненню стінок кровоносних судин, він так само знижує підвищений рівень холестерину в крові. Лимон допомагає розчиняти шлакові відкладення сечової кислоти і солей, які відкладаються в статевих органах і суглобах.

Плоди лимона використовують як засіб проти блювоти, для зняття і потамування нападів нудоти при токсикозі у вагітних жінок. Під час нетравлення і харчових отруєнь. Сік лимона призначають людям, у яких є ознаки зниженої кислотності в шлунковому соку. Він застосовується як регулюючий засіб.

w2w.com.ua