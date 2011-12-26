Середземноморська дієта подовжує життя

Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що середземноморська дієта є найздоровішим харчуванням. Італійці, французи, іспанці, греки, мальтійці – всі вони живуть довго і щасливо тому, що їх раціон складається з найкорисніших продуктів.

Команда учених з університету Гетеборга в Швеції вирішила з`ясувати, як подібний спосіб життя може допомогти тим, хто ніколи не дотримувався таких принципів харчування і навіть не чув про них.

Дозвольте нагадати, що основу середземноморської дієти складають морепродукти, необроблені зернові, фрукти, овочі, оливкова олія. У ній практично відсутні такі продукти, як молоко і м`ясо, що містить велику кількість насичених жирів. Такий раціон допомагає боротися з раком, хворобами серця і уповільнює процеси старіння, оскільки в рибі, цільнозернових, фруктах, овочах і оливковій олії міститься велика кількість антиоксидантів і мононенасичених жирів.

Дослідження було початок ще в 1970 році. Шведські учені набрали групу добровольців літнього віку і запропонували їм дотримуватися принципів середземноморської дієти. В наші дні дослідження було завершене, шведи проаналізували статистику і доповіли, що в середньому пенсіонери прожили на 2-3 роки довше, ніж їх ровесники.

zdr.ru