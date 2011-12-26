У Норвегії і Швеції 270 тис. людей залишилися без електрики

Не менш як 100 тис. людей у ніч на 26 грудня залишилися без електрики в південно-західній частині Норвегії, де вирував буревій "Дагмар", який завдав збитків, за попередніми оцінками, на сотні мільярдів крон.

Як передає РІА «Новости», за повідомленнями норвезьких ЗМІ, у багатьох населених пунктах пошкоджено будівлі, перевернуто машини, повідомляється про затонулі човни і яхти, вирвані дерева, закрите залізничне сполучення.

За повідомленнями синоптиків, сьогодні вранці буревій зменшив свою силу і перемістився на північ Швеції. Водночас представники влади Тронделагу, Ромсдалу і Мьоре заявляють, що це був найсильніший шторм за останні 30 років.

Про жертв буревію не повідомляється, проте власті потерпілих районів вже заявили про мільярдні збитки, завдані стихією.

"Дагмар" став неофіційно одним з п`яти найсильніших буревіїв за останні 30 років. Сила вітру в окремих частинах району досягала 42 метрів на секунду", - повідомляє ТБ-2.

У деяких частинах країни, які особливо потерпіли від буревію, перекрито залізничні колії - їх розчищають від повалених дерев, а керівництво доріг вирішує питання про можливість відправлення пасажирів, які саме у ці дні повертаються з різдвяних канікул, іншим транспортом.

За повідомленням телекомпанії, у першій половині дня понеділка було перекрито близько 10 напрямів на південному заході Норвегії.

Повідомляється також про серйозні руйнування у сусідній Швеції. За повідомленнями місцевих ЗМІ, там залишилися без електрики близько 170 тис. людей.