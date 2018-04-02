Небезпеки новорічного столу

Щорічно в святкову ніч і подальші вихідні дні лікарями фіксується величезна кількість дзвінків, пов`язаних з харчовими і алкогольними отруєннями. Втім, для Нового року це закономірно, оскільки столи просто ломляться від достатку.

Причому вибір страв і напоїв не завжди виявляється правильним, що і приводить до розладу травлення і отруєнь. Медики склали топ-5 найшкідливіших новорічних страв і напоїв і розповіли, які продукти суміщати не варто.

Вважається, що наскільки рясний буде новорічний стіл, настільки багатим буде і весь наступний рік. Незрозуміло, чи працює ця прикмета дванадцять місяців, але точно доведено — один день деякі продукти можуть зіпсувати на 100%:

П`яте місце: «шкідливі» мандарини

Без цих солодких цитрусових Новий рік — не свято. Вони корисні, смачні, а ще ними можна закушувати. Проте медики застерігають: люди, страждаючі виразками, колітом, гастритом або холециститом, повинні вживати мандарини украй обережно, оскільки вони негативно впливають на слизисту шлунку і кишечника. Така здатність мандаринів псує їх репутацію «найсвятковішого фрукта», а заразом і всю ніч тому, хто їх покуштував.

До речі, лікарі нагадують, що мандарини, як і будь-які інші фрукти, не можна їсти після основних страв, адже «впавши» зверху на м`ясо, вони «чекатимуть», поки воно перетравиться. Самі в цей час потихеньку бродитимуть, а потім – всіляко псувати вечір здуттям живота, розладом кишечника і неприємною відрижкою. Тому, якщо ви не уявляєте новорічну ніч без мандаринів, краще почніть з них вечір.

Четверте місце: жирне м`ясо

Свинина запечена, качка фарширована, гусак в яблуках — від таких страв розігрується звірячий апетит. Все соковите, хрустке, жирне, і в цьому криється головна небезпека: не кожен шлунок здатний витримати такий достаток жирів. А якщо врахувати, що в Новий рік вся їжа поглинається у великих об`ємах, має сенс задуматися про заміну жирного м`яса на страви з кролика або курки. В цьому випадку у шлунку з`явиться шанс протриматися до ранку.

На замітку: з м`ясними стравами краще вживати овочі, оскільки, на відміну від картоплі і злаків, вони чудово засвоюються і не викликають печії і тяжкості.

Третє місце: підступне шампанське

Важко уявити собі свято без алкоголю, тому різноманітність новорічного столу і тут відрізняється достатком: комусь горілочки, комусь вина. Але традиційно все починають з шампанського. Цей напій сам по собі - справжнє свято. Він іскриться і весело стріляє пробкою. І все б нічого, коли б не печія, яка є частим супутником шампанського.

Якщо «зверху» додається ще і сухе вино, то взагалі «пиши пропало»! Отже, медики радять обмежити вживання шампанського в новорічну ніч одним келихом, випитим під бій курантів. Ну і, про всяк випадок, запастися парою пігулок від печії.

Друге місце: майонезні пристрасті

Коли б не «Олів`є», Нового року, напевно, не було б. Але обмежуватися тільки одним салатом не в російському характері. Додатково на стіл виставляються крабові, овочеві, курячі і інші страви, заправлені майонезом. Лікарі рекомендують або з`їдати такі салати на початку гуляння, або замінити їх на салати з рослинною олією. Вони пояснюють це тим, що майонез достатньо швидко кисне, особливо в задушливому і спекотному приміщенні, і ним легко отруїтися. У такому разі, при «сприятливому» результаті справа кінчиться звичайним розладом кишечника і, як наслідок, свята.

Перше місце: коктейлі «з продовженням»

Печія, тяжкість в шлунку, розлад кишечника і нудота, звичайно, можуть зіпсувати будь-яке свято. Проте «чемпіоном» по кількості зіпсованих свят було і залишається алкогольне отруєння, а також його слабша стадія – що називається, «перебрав». Про що ж необхідно пам`ятати під час свята, щоб потім не згадувати про нього із здриганням?

Найпоширенішою і навіть фатальною помилкою, яку здійснюють люди в новорічну ніч, є змішування міцного алкоголю з газованими напоями. «Не хочу пити міцне – швидко сп`янію» - вважають вони, змішуючи горілку, ром, віскі, коньяк і тому подібні напої з колою, лимонадом і будь-якою іншою газованою водою.

І здійснюють подвійний промах, оскільки, по-перше, такі коктейлі маскують смак алкоголю, і випити в результаті можна набагато більше. І по-друге, газовані напої допомагають алкоголю швидше всмоктуватися в кров, внаслідок чого сп`яніння наступає швидше, а похмілля на наступний ранок буде сильнішим. Тому медики не просто попереджають про шкоду алкоголю, але і рекомендують не зловживати коктейлями. Оптимально для новорічної ночі пити весь час лише один вид алкоголю, в помірній кількості, і у жодному випадку не запивати його і не змішувати з іншими напоями, але при цьому не забувати гарненько закушувати.

newsland.ru