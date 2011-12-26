Інтерпол оголосив у розшук виробника силіконових грудей

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук засновника французької компанії-виробника силіконових грудних імплантатів Poly Implant Prothese (PIP), навколо якої розгорівся скандал, повідомляє Бі-бі-сі.

Жан-Клод Мас розшукується за запитом Коста-Ріки у зв`язку зі злочинами в області "життя і здоров`я".

Міністерство охорони здоров`я Франції раніше порекомендувало 30 тисячам жінок позбутися бракованих силіконових грудних імплантатів фірми Poly Implant Prothese, оскільки в них був використаний не медичний, а промисловий силікон.