Інтерпол оголосив у розшук виробника силіконових грудей
16:44, 26 грудня 2011Зарубіжні новини
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За злочини щодо життя і здоров`я
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук засновника французької компанії-виробника силіконових грудних імплантатів Poly Implant Prothese (PIP), навколо якої розгорівся скандал, повідомляє Бі-бі-сі.
Жан-Клод Мас розшукується за запитом Коста-Ріки у зв`язку зі злочинами в області "життя і здоров`я".
Міністерство охорони здоров`я Франції раніше порекомендувало 30 тисячам жінок позбутися бракованих силіконових грудних імплантатів фірми Poly Implant Prothese, оскільки в них був використаний не медичний, а промисловий силікон.
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