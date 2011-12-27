У Москві судитимуть людожера

Дорогомилівській суд Москви почне слухання по суті справи мешканця столиці Миколи Шадріна, який, як встановило слідство, убив, розчленував і потім з`їв фрагменти печінки свого знайомого, повідомив агентству РАПСІ прес-секретар суду.

Суд впродовж слухань вирішить питання про те, чи варто направляти Шадріна на примусове лікування.

У ході слідства експерти визнали Шадріна неосудним. Кримінальну справа надійшла до суду з постановою слідчого про необхідність застосування до Шадріна заходів медичного характеру.

За даними слідства, на початку травня в Дорогомилівському районі Москви протягом двох тижнів були виявлені фрагменти тіла чоловіка приблизно 40 років. Згодом слідство встановило, що у сварці Шадрін завдав загиблому кілька ударів обрізком металевої труби по голові, від яких той помер, потім розчленував труп, упакував в поліетиленові пакети і частинами розкидав по різних адресах. Також слідчі вважають, що в момент вчинення злочину чоловік пограбував свою жертву, відібравши мобільний телефон.

Як з`ясувалося пізніше, Шадрін перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.

Підсудному ставиться вчинення діянь, передбачених частиною 1 статті 105 КК РФ (вбивство) і частиною 1 статті 161 КК РФ (грабіж).