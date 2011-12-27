Секрети довголіття слов'ян

Природним бажанням для кожної людини є бажання прожити довге життя, при цьому до глибокої старості зберігши міцне здоров`я. Можна намагатися досягти цього, приймаючи незліченну кількість препаратів, вводячи вакцини, корисність яких вельми сумнівна, стомлюючи тіло великими фізичними навантаженнями. Але чи правильним шляхом ми йдемо?

Приділяючи стільки уваги тілу, ми забуваємо, що окрім фізичного здоров`я, не менш важливе психологічне, так зване здоров`я душі. Але, можливо, в цьому і полягають секрети довголіття, а ми просто проходимо повз них?

За секретами довголіття далеко ходити не треба — давайте звернемося до досвіду наших предків — слов`ян. Слов`яни вірили, що здоров`я тіла залежить від здоров`я душі, багато старовірів і зараз продовжують стверджувати, що всі хвороби йдуть від голови, тобто думки можуть впливати на здоров`я людини. Зараз паралельно з величезними галасливими містами існують поселення людей, що вирішили відмовитися від цивілізації і жити за законами природи і предків. Вони живуть, не користуючись послугами лікарів, і не приймаючи ніяких ліків, при цьому тривалість їх життя значно більша, ніж у нас з вами, та і виглядають вони в свої 90 років, як ми в 50-60. Як же їм вдається обходитися без лікарів, без допомоги яких нам навіть страшно уявити своє життя?

За словами старовірів, вони не дивляться телевізор, не користуються радіо, комп`ютерами і іншими радощами сучасного людства, оскільки це засмічує мозок, і людина перестає думати сама, і це шкодить здоров`ю. Хворіють поселенці рідко, кожен сам знає, як себе лікувати і знає особливу техніку слов`янського масажу. Якщо хто-небудь з них все-таки захворіє, то він не біжить за ліками, а спочатку намагається зрозуміти, що викликало хворобу — чи то, погана думка, чи то справа недобра, потім молиться, щоб очистити душу, а потім вже починається лікування травами.

За словами мандрівників, що відвідали такі поселення на Забайкаллі, старовіри живуть, тримаючи свою душу, тіло і житла в чистоті. Про етичну чистоту і говорити не потрібно, вони навіть і не думають про зради дружині або чоловікові, тому що такого навіть і бути не може. Старовіри живуть за простим законом, що даруваний їм самою природою, і в нагороду за виконання цього закону вони одержали своє здоров`я і довголіття.

Таким чином, ми бачимо, що, надивившись фантастичних фільмів, ми намагаємося знайти і винайти еліксир довголіття, віддаляючись все далі і далі від рідної природи і забуваючи про здоров`я своєї душі. Хай і не всі можуть поступити так само радикально, як старовіри, і піти в ліси, хай нас отруює важка екологічна обстановка наших міст, але про здоровий дух забувати не варто. Адже просте дотримання етичних законів, добре ставлення до навколишнього світу і гарний настрій, можу продовжити нам життя і зробити нас хоч трохи здоровішими.

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