Цілющі властивості рибної печінки

Печінка містить цінні і поживні речовини: вітаміни, солі, білки, жири, вуглеводи, які добре засвоюються. З лікувальною метою печінка з успіхом застосовується при недокрів`ї, особливо при так званій анемії Аддісона-Бірмера.

Хворому щодня дають від 150 до 200 грам приготованої сирою або злегка обсмаженої печінки. Курс лікування складає від одного до трьох місяців, зазвичай з позитивним результатом. В даний час анемія Аддісона-Бірмера успішно лікується вітаміном В12.

Печінка як дієтичний продукт не втратила свого значення і рекомендується при недокрів`ї, схудненні, гіповітамінозі А («куряча сліпота»), неврастенії, явищах загальної слабкості в результаті перенесеної інфекції, перевтомі. Тому, якщо вам трапляється замовляти їду додому для себе або всієї сім`ї, то постарайтеся звернути увагу на страви з печінки, про користь якої написано вище.

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