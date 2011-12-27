Чим корисні мандарини

З дитинства для багатьох з нас запах мандаринів стійко асоціюється із зимовими морозами і святкуванням Нового року.

Мандарини — прекрасне джерело чистої води — приблизно 85%, вміст фруктового цукру складає близько 7% складу фрукта, інше - це кислоти, пектинові речовини (виводять з організму токсини), мінеральні солі, ефірні олії і вітаміни. Що стосується останніх, це, звичайно, вітамін С (у 100 г плодів міститься 35 міліграм аскорбінової кислоти), якого мандарини містять трохи менше, ніж апельсини, також вітамінами групи В, вітамін К, а також Р і D, яких немає в апельсинах, плюс провітамін А, але не містить вітаміну Е, який є в апельсинах.

М`якоть мандаринів містить кальцій, магній, залізо, фосфор, натрій, і калій, як, втім, і м`якоть апельсинів, а також холин і лютеїн, які не містяться в апельсинах, зате останні можуть «похвалитися» вмістом міді і цинку.

Біла плівка, що розділяє часточки мандарина, містить в собі глікозиди, зміцнюючи стінки кровоносних судин, а шкірка багата ефірними оліями.

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