Чому виникають судоми в ногах?

Причини судом в ногах бувають різними. Зокрема, судоми в ногах ночами можуть бути викликані тим, що вашому організму не вистачає таких вітамінів і мікроелементів, як кальцій і магній.

А під час сну кровообіг у людини сповільнюється, і при дефіциті даних мікроелементів доставка їх до м`язів ніг знижується, це й викликає судоми ніг.

Щоб дізнатися, чи є у Вашому організмі дефіцит кальцію і магнію, необхідно здати ряд аналізів. За результатами аналізів буде відомо, є дефіцит чи ні.

Ще однією причиною судом в ногах є перенапруження м`язів ніг, що може бути викликане тривалою ходьбою або стоячою роботою, або бігом на довгу дистанцію без попереднього розігріву м`язів. Також до причин судом в ногах відносяться стрес, надмірна вага, сидячий спосіб життя, посилене потовиділення, вагітність.

Судоми в ногах викликають біль, якщо вони відбуваються вночі, заважають людині повноцінно відпочити і виспатися. Судоми в ногах можуть бути симптомом таких хвороб, як діабет, атеросклероз, варикозне розширення вен, хвороби щитовидної залози, цироз печінки.

Причиною судом ніг можуть бути приховані травми і запальні процеси.

Що ж робити, якщо ноги зводить судома? Після того, як ви з`ясували причину судом, необхідно позбавитися від неї. Якщо причиною судом стала нестача кальцію і магнію в організмі, необхідно заповнити нестачу цих мікроелементів. Необхідно пропити курс вітамінів, що містять дані мікроелементи. У сучасній фармакології таких комплексів предостатньо, вибір за Вами.

Якщо ж причиною судом ніг стало те, що ви багато часу проводите в сидячому положенні, або сильно перегружаете ноги фізично, то Вам варто задуматися про внесення коректив до образу Вашого життя. Якщо ви багато сидіте на роботі, введіть у свій раціон щоденні прогулянки. У випадку надмірної фізичної активності, давайте ногам відпочивати, робіть після фізичних навантажень масаж ніг. Якщо судоми ніг викликав стрес, потрібно усувати причини стресу.

Як же поводитися при судомах, щоб вони скоріше пройшли, і як зменшити біль, яку вони завдають?

При різких судоми в ногах, які не проходять, встаньте на прохолодну підлогу всією ступнею, зробіть глибокий вдих, якщо судома сильна і не проходить, пощипайте себе за ноги. Помасажуйте ногу в місці судоми, застосовуючи розтираючі рухи. Після можна розтерти ноги розігріваючою маззю, спиртом або яблучним оцтом. Для профілактики судоми в ногах робіть теплі вологі компреси ніг, приймайте гарячі ванни. Для профілактики судом також важливо боротися з зневоднюванням організму, уникати м`язової перевтоми. Виконуйте профілактичну гімнастику для ніг. Вранці сидячи на стільці, витягніть ноги, потім потягніть ступні на себе, завмріть в такому положенні на 15 секунд, потім розслабте ноги. Таку вправа необхідно робити по 7-10 підходів. Ця зарядка допоможе Вам поліпшити кровообіг у ногах, збільшити еластичність м`язів, нормалізувати обмін речовин.

Також у боротьбі з судомами ніг, Вам допоможе вітамін D. Саме він сприяє засвоєнню кальцію і магнію в організмі. Приймайте вітамін D одночасно з кальцієм і магнієм.

Народна медицина при судомах ніг рекомендує втирати в стопи лимонний сік до повного його висихання. Також рекомендується втирати в ноги гірчичне масло у момент нападу судоми. Для профілактики рекомендується робити гірчичні ванни ніг.

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