Від повені на Філіппінах загинуло майже 1,5 тис. людей

Кількість жертв повені на півдні Філіппін досягла майже 1,5 тисяч.

Як передає Радіо «Свобода», про це повідомила служба цивільної оборони країни. Рятувальники продовжують пошуки тіл загиблих.

Майже 900 осіб стали жертвами повені, викликаної тропічним штормом "Ваші" 17 грудня, в портовому місті Кагаян; понад 450 осіб загинуло у розташованому неподалік місті Ільган.

Зниклими безвісти офіційно вважаються 84 людини, проте від громадян надійшли заяви про зникнення ще близько тисячі людей. Багато з них можуть виявитися серед загиблих.