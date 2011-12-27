У Німеччині боротимуться із емоційним згоранням на роботі

Міністерство праці Німеччини почне з 2012 року масштабну програму з боротьби із синдромом емоційного згорання на роботі. Про це глава відомства Урсула фон дер ЛЯЙЄН заявила в інтерв`ю Saarbruecker Zeitung.

За її словами, кожен третій німець, який достроково йде на пенсію, робить це тому, що психологічно не справляється з вимогами роботодавця. Більшість з них йдуть з роботи ще до 50 років, що є великою втратою як для компаній, так і для суспільства. На компенсацію за робочі дні, що випали, лікування і дострокові пенсії витрачаються мільярди євро на рік.

Як передає Лента.ру, у ФРН роботодавцю загрожує покарання від штрафу аж до тюремного ув’язнення, якщо він порушує закон про охорону праці, зокрема щодо психологічного стану підлеглих. Цього вже достатньо, з погляду законодавства, отже більш суворих законів уряд ухвалювати не планує. Проте, як свідчать соціологічні дослідження, сім із десяти компаній не приділяють цій темі достатньої уваги: або не усвідомлюють проблему, або не розуміють, як з нею боротися.

Зараз вихід на пенсію в Німеччині можливий з 65 років, проте з 2012 року цей вік почне збільшуватися на місяць щороку. У результаті, до 2029 року пенсійний вік буде збільшено до 67 років. Влада пояснює це збільшенням тривалості життя. Зі словами фон дер ЛЯЙЄН, за останні десять років кількість працюючих громадян старше 55 років зросла в два рази, старше 60 років - на 150 відсотків.