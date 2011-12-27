Як кава шкодить чоловікам

Західні психологи довели різницю в поведінці чоловіків і жінок "до" і "після" чашечки кави. Представницям слабкої статі вплив напою, що бадьорить допомагало оперативно і грамотно діяти в стресових ситуаціях, чоловікам же, навпаки, заважало думати логічно і швидко приймати правильні рішення.

Для експерименту фахівці задіяли 64 добровольця. Їх поділили на 32 одностатеві пари ровесників. Кожну людину чекало 4 випробування: рішення головоломки, проведення переговорів, тест на стан пам`яті і складання публічної презентації про результати трьох попередніх завдань. Перш ніж приступити до виконання цієї програми, 16 пар випили кави, а іншим учасникам дістався напій без кофеїну.

Результати дослідження показали, що кава допомагала жінкам вирішити головоломки в середньому на 100 секунд швидше за тих дам, які пили кавовий напій. Зовсім інша ситуація була у чоловіків. Вони відставали у збиранні пазлів на 20 секунд. Тест на пам`ять вони взагалі практично провалили.

Таким чином, вчені довели, що вплив кави притупляє їх інтелектуальну діяльність. Тому вживати цей напій перед важливими заходами чоловікам не рекомендується.

А ось представницям слабкої статі кава тільки на користь: 4 чашки в день запобігають раку матки, при цьому вона може навіть не містити кофеїну, зазначає Medikforum.ru. "Якщо жінки вживають по 4 чашки кави на день протягом довгих років, небезпека розвитку раку матки знижується на 25 відсотків у порівнянні з тими, хто п`є менше однієї чашки на добу," - вважають експерти. А ті, хто випиває по 2-3 чашки кави в день, на 15 відсотків рідше страждають від депресії порівняно з тими, хто рідко п`є цей напій.

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