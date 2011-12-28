Що каже Аюрведа про властивості кардамону
09:06, 28 грудня 2011Зарубіжні новини
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Прояснює розум...
Світло-зелені висушені стручки-коробочки кардамону мають ніжний не дуже активний аромат, який добре розкривається при ви- пічці і в поєднанні з цукром.
Тому цю пряність головним чином використову- ють в десертах і напоях. Кардамон добре поєд- нується з білим вином і ваніллю.
Згідно з Аюрведою, давньоіндійською наукою про здоров`я, кардамон сприяє активності та ясності розуму, дає відчуття легкості, спокою та благополуччя.
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