Що каже Аюрведа про властивості кардамону

Світло-зелені висушені стручки-коробочки кардамону мають ніжний не дуже активний аромат, який добре розкривається при ви- пічці і в поєднанні з цукром.

Тому цю пряність головним чином використову- ють в десертах і на­поях. Кардамон добре поєд- нується з білим вином і ваніллю.

Згідно з Аюрведою, давньоіндійською наукою про здоров`я, кар­дамон сприяє активності та ясності розуму, дає відчуття легкості, спокою та благополуччя.

zhinka.info