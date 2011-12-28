Як перемогти купероз?

Що робити, якщо на обличчі з`явилися червонуваті прожилки?

Швидше за все, це купероз, і перевірений спосіб приховати проблему – замаскувати її під шаром тонального крему. Проте в косметологічній медицині з`явилися способи, які дозволяють назавжди позбавитися зірочок.

До недавнього часу найпопулярнішою була електрокоагуляція. Але слід визнати, це малоефективна процедура з тривалим періодом відновлення. Сьогодні є нові методи. Один з них – судинний лазер.

Після лікування лазером можна зробити процедури, які допоможуть закріпити результат, зробити тон шкіри рівним, а структуру щільною і еластичною. З цим завданням впорається мезотерапія.

Особливо корисні коктейлі, до складу яких входять препарати, які поліпшують мікроциркуляцію судинного русла, підвищують еластичність судинних стінок, запобігають застійним явищам. Часто в їх склад входить вітамін С, екстракт гінко билоба, екстракт рутину.

Лікування судинних зірочок залежить від стадії захворювання. Якщо проблема виникла недавно, допоможуть справитися профілактичні заходи. Наприклад, дарсонваль і кріотерапія – процедури, які зробить косметолог.

Удома можна використовувати контрастні компреси і протирати шкіру кубиками льоду з екстрактами рослин (або замороженими відварами трав). Ці нехитрі методи допоможуть впоратися з уже наявними дрібними сіточками і протистояти появі нових.

А ось до озонотерапії вдаватися не варто, ефект від таких ін`єкцій короткочасний.

zhinka.info