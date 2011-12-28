Рок небезпечний для здоров`я і для життя! За статистикою, рок-зірки вмирають у віці 20-40 років втричі частіше, ніж «прості смертні». 27 років можна вважати фатальною датою для багатьох з них: зірок, померлих в цьому віці, називають «клубом 27».

Джим Моррісон, Джімі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Курт Кобей і Еймі Вайнхаус померли у віці 27 років. Інші музиканти, що присвятили себе року, також дуже часто не доживали до 40 років. Серед основних причин можна виділити передозування наркотиків, алкогольне отруєння, самогубство або нещасний випадок.

У своєму дослідженні учені з Австралії аналізували інформацію про 1046 музикантів, що грали в різних стилях, чиї альбоми займали перші рядки в британських рейтингах з 1956 по 2007 рік. За цей час померло 7% музикантів. Хоча в 27 років піку смертності не спостерігалося, в 20-40 років музиканти вмирали частіше, ніж середньостатистичні жителі Британії.

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