Чим небезпечні екзотичні прикраси

Наступного разу, купуючи екзотичну прикрасу, зроблену з природних матеріалів, – остерігайтеся: вона може бути небезпечною для здоров`я! Браслети з Перу, зроблені з барвистого насіння, виявилися смертельно токсичними.

36 британських магазинів закликають своїх покупців негайно повернути браслети з отруйного насіння рослини – арбуса (Abrus precatorious). У них міститься небезпечний токсин арбин, включений в список заборонених речовин. Ця речовина споріднена рицині, яку використовують як хімічну зброю. За допомогою отруєного рициною загостреного наконечника парасольки болгарські спецслужби усунули дисидента Георгі Маркова.

Для того, щоб померти, достатньо 3 мікрограмів абрину. «Якщо хтось проковтне це насіння, він може померти. Як тільки ми дізналися про це, ми ту ж годину вилучили вироби з продажу. Всім, хто придбав їх, слід негайно упакувати браслети і вимити руки, не торкаючись очей», - заявили представники системи охорони здоров`я.

Зерна Abrus precatorious використовують для виготовлення прикрас в країнах Африки, вважаючи, що вони захищають від відьом. Основні симптоми отруєння – нудота, блювота, діарея, шок, ниркова недостатність. У США відомо про смерть дітей, що проковтнули насіння. Також, від отрути іноді гинуть ті, хто займається виготовленням прикрас, якщо отрута проникає в ранку від голки для нанизування.

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