Пігулки не можна розламувати

Дослідники з Гентського університету в Бельгії упевнені: про розділову лінію, яку мають багато пігулок, краще взагалі забути.

Учені попросили добровольців розламати вісім пігулок різного розміру і форми, використовуючи три методи. Вони скористалися особливим пристроєм для розламування, ножицями і кухонним ножем. Даний експеримент показав, що 31% розділених пігулок, відрізнялися за дозуванням.

Найбільш адекватний результат давав розділ пігулки за допомогою спеціального пристрою. Проте в 13% випадків помилка все одно фіксувалася. Препарати, що брали участь в експерименті, прописували від багатьох недуг, включаючи хворобу Паркінсона, серцеву недостатність, тромбоз і артрит.

tvgid.ua