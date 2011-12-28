У молоці та дитячому харчуванні виявлено отруту афлатоксин

Експерти виявили в молоці, зробленому найбільшими китайськими продуктовими фірмами отруту афлатоксин, яка може викликати рак печінки.

Смертельно небезпечна речовина була знайдена в продукції двох компаній з різницею в один день, повідомляє Wall Street Journal.

Днями смертельно небезпечною була визнана продукція двох найбільших фірм Китаю, що займаються виробництвом молочного порошку і дитячого харчування. Загроза закриття та гучних судових процесів нависла над компаніями China Mengniu Dairy Group і Fujian Changfu Dairy Industry Group. Повідомлення про те, що молоко з отрутою,яке випускає перша фірма, поширила сама компанії. Як йдеться у заяві керівництва Mengniu, партія отруйного молока була знищена. Відповідне оголошення було опубліковане на сайті компанії.

При цьому не повідомляється, скільки упаковок смертельно небезпечного продукту вже надійшли в китайські магазини. Це особливо важливо, враховуючи, що, за словами експертів, шкідливе молоко було випущено ще в жовтні. Вміст афлатоксину в продукті перевищує допустиму норму більш ніж у два рази. Однак на цьому історія з "молоком смерті", на жаль, не закінчується. Минулого вечора китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що отрута, що викликає рак печінки, міститься також в продовольчих товарах фірми Fujian. Зараз чиновники роблять все, щоб вилучити з магазинів і зі складів компанії цю продукцію.

За словами влади, зараження молока могло статися через те, що коровам давали корм, який був інфікований грибкової цвіллю. Інформація про людей, що постраждали при вживанні продукції фірм Mengniu і Fujian не надходило.

Це не перший випадок, коли найбільші китайські виробники молочних продуктів опиняються в центрі скандалу. У 2008 році від отруйного молока, випущеного Mengniu Dairy Group, померло 6 дітей, ще 300 тисяч постраждали. Тоді в продукцію фірми потрапив токсичний меламін. Подібні скандали з регулярністю розгораються в Китаї останні два роки.

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