Багато покупок провокують депресію

16:26, 28 грудня 2011
Зарубіжні новини
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Півищується рівень стресу

Якщо вам доводиться нести важкі сумки з покупками, знайте: це підвищує рівень стресу, констатують вчені. Останнє дослідження Університету Гонконгу та Національного Університету Сінгапуру показало, що підняття важких предметів здатне впливати на психічне здоров`я.
В результаті людина перемикається думками на серйозні або депресивні речі, пише The Daily Mail. На думку психологів, похід по магазинах у період новорічних розпродажів може вилитися в проблеми зі сном, пітливість, зниження апетиту, труднощі з концентрацією уваги і навіть підвищений артеріальний тиск.

Вчені спеціально провели експеримент, щоб наочно продемонструвати, як тяжкості підвищують стрес у покупців. Добровольців розбили на дві групи. Одну групу попросили потримати пакети, набиті покупками, до того, як вони висловлювали свою думку щодо стороннього питання. А інша група тримала порожні пакети і роздумувала на ту ж тему.

У результаті обговорювана проблема більше зачіпала людей з першої групи. Як зазначають керівники експерименту, Мен Чжан і Сюпін Лі, фізичний тиск підвищує психологічний тиск. Це доводить той факт, що думки про легкі предмети на зразок повітряної кульки, знижували негативний вплив важких сумок.

www.meddaily.ru

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