Китаянку можуть покарати за народження вісьмох близнюків

Мешканку Китаю можуть покарати за народження вісьмох близнюків. Поява на світ такого численного потомства в КНР не вітається.

З`ясувалося, що подружжя з Гуанчжоу після довгих років спроб мати дітей вирішили скористатися процедурою екстракорпорального запліднення, яка обійшлася їм в мільйон юанів.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, лікарі перестаралися і запліднили відразу вісім яйцеклітин, вважаючи, що виживе два-три ембріони. Для більшої надійності два ембріони були пересаджені одній сурогатній матері, ще одній - три. В результаті на світ з`явилося чотири хлопчики і чотири дівчинки, яких записали на подружжя. Батьки були щасливі і не пошкодували ста тисяч юанів на щомісячну оплату обслуговуючого персоналу з 11 осіб.

Однак китайський закон дозволяє народжувати тільки одну дитину. У зв`язку з цим уряд провінції створив спеціальну групу для розслідування всіх обставин справи. "Чому це вони народили стількох дітей? Вони що думають, що якщо вони багаті, їм все дозволено? Це перша помилка. Друга полягає в тому, що багатоплідна вагітність представляє собою великий ризик для здоров`я матері", - заявив глава департаменту охорони здоров`я провінції Ляо Сіньбо.

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