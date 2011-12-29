Чим шкідлива манна каша

На класичній манній каші, мож­на ска­за­ти, ви­рос­ли цілі покоління дітей, а за­раз ба­га­то лікарів ствер­джу­ють, що во­на шкідлива для ди­тя­чо­го організму. Нев­же це дійсно так?

Ба­га­то видів каш, у то­му числі й ман­на, на­но­сять особ­ли­ву шко­ду ма­лень­ким дітям. Точ­но так са­мо, як дітям до ро­ку не підходить хар­чу­ван­ня пе­чи­вом і со­ло­до­ща­ми, то­му що їх шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт ще не го­то­вий до пе­ре­ва­рю­ван­ня вуглеводів.

Лікарі не ре­ко­мен­ду­ють го­ду­ва­ти ди­ти­ну про­дук­та­ми з та­ких круп, як яч­на, вівсяна і пшо­ня­на, так як їм бракує мікроелементів і ба­гать­ох інших ко­рис­них ре­чо­вин.

До то­го ж у цих кру­пах ви­яв­ле­но шкідливу ре­чо­ви­ну - гліодин. Це мукополісахарид, який міститься в оболонці де­я­ких злаків і викликає нек­роз (омертвіння) вор­си­нок ки­шеч­ни­ка, за ра­ху­нок яких відбувається всмок­ту­ван­ня по­жив­них ре­чо­вин.

На ра­хун­ку манної каші є один се­рй­оз­ний прос­ту­пок: во­на ба­га­та фітином. Фітин змінює се­ре­ду в ки­шеч­ни­ку ди­ти­ни та­ким чи­ном, що кальцій і вітамін Д, що над­хо­дять з їжею, прос­то не всмок­ту­ють­ся. Та­кож після її вжи­ван­ня спостерігається погіршення всмок­ту­ван­ня заліза.

Хар­чу­ван­ня подібними про­дук­та­ми мо­же при­вес­ти організм ма­лю­ка до де­я­ких се­рй­оз­них наслідків, та­ких як по­ру­шен­ня ро­бо­ти шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, рахіт, а та­кож до постійної нежиті й час­тих за­студ, що надалі мо­же по­зна­чи­ти­ся на здо­ров`ї ди­ти­ни в шкільні ро­ки.

Зви­чай­но ж, ман­на ка­ша да­ле­ко не мар­на. Це чу­до­вий дієтичний про­дукт. Пи­тан­ня тільки в то­му, чи мож­на да­ва­ти її ма­лень­ким дітям?

Принаймні, во­на не рекомендується дітям пер­шо­го ро­ку жит­тя. Після ро­ку її вже по­сту­по­во мож­на вклю­ча­ти в раціон, ко­ли нор­маль­на ро­бо­та ки­шеч­ни­ка вже на­ла­год­же­на і йо­го фер­мен­та­тив­на сис­те­ма до­сить дозріла. До трь­ох років ман­ну ка­шу ма­лю­кам мож­на да­ва­ти ли­ше в обмеженій кіль- кості.

У манній крупі 70 відсотків крох­ма­лю, ба­га­то білків, вітамінів і мінеральних ре­чо­вин, і так як во­на швид­ко готується, то всі во­ни зберігаються: у ній ма­ло клітковини, і во­на рекомендується в післяопераційний період і при виснаженні. При хронічній недостатності ни­рок, на­прик­лад, ре­ко­мен­ду­ють­ся стра­ви, приготовані з безбілкових круп, - у цьо­му ви­пад­ку ман­ка незамінна.

Але по­чи­на­ти при­корм не­мов­ля зі зла­ко­вих каш не мож­на - ось од­на з но­вих концепцій ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня. Для дітей у ранньо­му віці раніше ра­ди­ли ви­ко­рис­то­ву­ва­ти такі про­дук­ти, як фрук­ти, овочі, стра­ви з них, натуральні со­ки.

Останні дослідження по­ка­за­ли, що алергічні реак- ції на со­ки за­над­то часті й шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт ще не го­то­вий до такої їжі, так і вітамінний дефіцит в організмі ди­ти­ни со­ки за­пов­ню­ють по­га­но.

Вже кра­ще не­хай ма­ма са­ма їсть більше фруктів і п`є на­ту­раль­них соків - всі наявні в них вітаміни ди­ти­на отримає з її мо­ло­ком.

dytyna.info