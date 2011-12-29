Чим шкідлива манна каша
Є один серйозний проступок
На класичній манній каші, можна сказати, виросли цілі покоління дітей, а зараз багато лікарів стверджують, що вона шкідлива для дитячого організму. Невже це дійсно так?
Багато видів каш, у тому числі й манна, наносять особливу шкоду маленьким дітям. Точно так само, як дітям до року не підходить харчування печивом і солодощами, тому що їх шлунково-кишковий тракт ще не готовий до переварювання вуглеводів.
Лікарі не рекомендують годувати дитину продуктами з таких круп, як ячна, вівсяна і пшоняна, так як їм бракує мікроелементів і багатьох інших корисних речовин.
До того ж у цих крупах виявлено шкідливу речовину - гліодин. Це мукополісахарид, який міститься в оболонці деяких злаків і викликає некроз (омертвіння) ворсинок кишечника, за рахунок яких відбувається всмоктування поживних речовин.
На рахунку манної каші є один серйозний проступок: вона багата фітином. Фітин змінює середу в кишечнику дитини таким чином, що кальцій і вітамін Д, що надходять з їжею, просто не всмоктуються. Також після її вживання спостерігається погіршення всмоктування заліза.
Харчування подібними продуктами може привести організм малюка до деяких серйозних наслідків, таких як порушення роботи шлунково-кишкового тракту, рахіт, а також до постійної нежиті й частих застуд, що надалі може позначитися на здоров`ї дитини в шкільні роки.
Звичайно ж, манна каша далеко не марна. Це чудовий дієтичний продукт. Питання тільки в тому, чи можна давати її маленьким дітям?
Принаймні, вона не рекомендується дітям першого року життя. Після року її вже поступово можна включати в раціон, коли нормальна робота кишечника вже налагоджена і його ферментативна система досить дозріла. До трьох років манну кашу малюкам можна давати лише в обмеженій кіль- кості.
У манній крупі 70 відсотків крохмалю, багато білків, вітамінів і мінеральних речовин, і так як вона швидко готується, то всі вони зберігаються: у ній мало клітковини, і вона рекомендується в післяопераційний період і при виснаженні. При хронічній недостатності нирок, наприклад, рекомендуються страви, приготовані з безбілкових круп, - у цьому випадку манка незамінна.
Але починати прикорм немовля зі злакових каш не можна - ось одна з нових концепцій дитячого харчування. Для дітей у ранньому віці раніше радили використовувати такі продукти, як фрукти, овочі, страви з них, натуральні соки.
Останні дослідження показали, що алергічні реак- ції на соки занадто часті й шлунково-кишковий тракт ще не готовий до такої їжі, так і вітамінний дефіцит в організмі дитини соки заповнюють погано.
Вже краще нехай мама сама їсть більше фруктів і п`є натуральних соків - всі наявні в них вітаміни дитина отримає з її молоком.