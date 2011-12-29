Головний нарколог Росії радить пити розсіл
"Новорічна" інтоксикація
Головний нарколог МОЗ РФ Євгеній Брюн закликає росіян не похмелятися після новорічного гуляння.
"Якщо була сильна "піддача" увечері, то на ранок, природно, всі хворіють. Це називається алкогольною інтоксикацією. В першу чергу тут важливо не похмелитися, не напластовувати один алкоголь на іншій - це смертельно небезпечно. Проте аспірин я теж пити не рекомендую, тому що він розчиняє слизисту шлунку, і можуть виникнути кровотечі. Міцний чай теж не можна пити, тому що він підвищує навантаження на серце, на судини - можуть бути інфаркти і інсульти", - сказав Брюн.
При цьому головний нарколог країни порадив росіянам вранці після бурхливого святкування Нового року випити розсолу або морсу.
"Вважається, що ідеальний засіб зранку - це капустяний розсіл. Але де ж на всіх напасешся капустяного розсолу? Тому будь-який кислий напій підійде: морс, наприклад, який-небудь", - відзначив експерт.
Брюн закликав під час новорічних канікул не забувати про шкоду надмірного вживання алкоголю.
"Алкоголь завжди проявляє хронічні захворювання: легенів, печінки, серця. Будь-яке хронічне захворювання загострюється на тлі зловживання алкоголем", - підкреслив співбесідник агентства.