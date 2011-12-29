У лабораторнії створено штам грипу, який може викликати нову пандемію

Група вчених під керівництвом Рона ФОЧ’Є з Медичного центру Еразма заявляє, що їй вдалося одержати смертельно небезпечний штам пташиного грипу, який легко передається від людини до людини повітрям.

Незалежні експерти б`ють на спалах, побоюючись витоку вірусу або його застосування як біологічної зброї, повідомляє The Telegraph.

Міністр охорони здоров`я Франції Хав’єр БЕРТРАН закликає не втрачати пильність і уважно стежити за життям мутанта, передають «Вести.ru», нагадуючи, що пташиний грип H5N1 призводить до летального результату людини в 60% випадків. Поки що від нього померли 350 чоловік, оскільки до недавнього часу не існувало вірусу, що легко розповсюджується серед людей.

Комісар з питань охорони здоров`я в ЄС Джон ДАЛЛІ заявив: голландські фахівці його запевнили в тому, що вірус у безпеці, а люди, які брали участь в його створенні, поводяться відповідно до прийнятих норм. Головне – не допустити просочування інформації щодо того, які саме мутації призвели до одержання нового штаму. Втім, вже відомо, що "метод одержання виявився більш легким, ніж вважали раніше".