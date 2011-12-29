Зайва вага руйнує суглоби
11:40, 29 грудня 2011Зарубіжні новини
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Довели американські ортопеди
Зайва вага прискорює пошкодження хрящів і руйнування суглобів, довели американські ортопеди.
Фахівці з Університету Бостона спостерігали за здоров`ям більш як 3 тисяч осіб у віці 50 - 79 років. Дослідження показало, що збільшення індексу маси тіла на 1 одиницю прискорює втрату хрящової тканини на 11%. Крім того, люди із зайвою вагою частіше страждають від остеоартриту, який може довести до інвалідності.
У найближчих планах фізіологів – з`ясувати, чи можна за допомогою інтенсивного схуднення позбавитися пошкодження сполучної хрящової тканини і розвитку хвороб суглобів.
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