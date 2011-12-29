На сьогоднішній день власників будинків і квартир, мало хвилює те, якою повинна бути температура в квартирі, в більшій мірі їх турбує одне питання про те, як виглядає їх житло, у зв`язку з чим основна увага приділяється інтер`єру та дизайну житла, так як саме вони показують соціальний статус власників квартири.

Однак не менш важливим чинником, що забезпечує комфортне проживання мешканців квартири, є мікроклімат в приміщенні.

Протягом життя шістдесят відсотків всього часу ми знаходимося в житлових приміщеннях, на підставі цих даних медики провели дослідження і виявили те, що наше самопочуття і настрій безпосередньо залежить від мікроклімату в приміщенні. Так само дослідження показали, те якою повинна бути температура в квартирі. Оптимальна температура в житлових приміщеннях повинна триматися в районі +20 - +22 градусів тепла, при відносній вологості повітря менше 45-55%. Будь-які відхилення від норми можуть не тільки відчуватися на фізичному рівні, але й можуть призвести до погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань. Особливо це стосується людей похилого віку і маленьких діточок.

З тим, якою повинна бути температура в квартирі ми розібралися, тепер давайте обговоримо інше не менш важливе питання. Для нормальної життєдіяльності в квартирі крім комфортної температури повинне бути свіже повітря. Однак не завжди вдається виконати цю елементарну умову, так як у більшості квартир зараз встановлені склопакети, а вони абсолютно герметичні. Відсутність свіжого повітря може спровокувати головні болі і мляве самопочуття. Для того що б уникнути цих неприємностей досить ретельного провітрювання приміщення три рази в день по 15 хвилин.

Якщо подивитися на правила надання комунальних послуг громадянам, то ми з Вами побачимо те, якою повинна бути температура в квартирі. Базова температура в житлових приміщеннях повинна бути не нижче 18 градусів тепла, а у кутових кімнатах вона не повинна опускатися нижче двадцяти градусів тепла. Ці параметри можуть змінюватися залежно від кліматичних умов конкретного регіону.

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