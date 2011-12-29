Від диклофенаку може трапитися інфаркт

Застосування диклофенаку підвищує ризик інфаркту міокарду, прийшли до висновку французькі учені.

У дослідженнях під керівництвом доктора Лямії Грімалді-Бенсоудою брали участь 1125 пацієнтів, у яких в період з квітня 2007 р. по травень 2009 р. трапився перший нефатальний інфаркт. Контрольну групу склали 2790 осіб, які в цей же період проходили консультацію у сімейних лікарів.

Результати дослідження показали, що застосування нестероїдного протизапального препарату диклофенак підвищує ризик розвитку ІМ без підйому сегменту ST втричі. При цьому, застосування інших нестероїдних препаратів не асоціюється з підвищеним ризиком інфаркту міокарду.

Сегмент ST – ділянка на електрокардіограмі, що відображає інтервал часу, коли шлуночки повністю охоплені збудженням. Висота сегменту ST збільшується при гострій ішемії.

umj.com.ua