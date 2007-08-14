Їстівний гриб може викликати отруєння

Наприкінці літа - на початку осені люди найчастіше отруюються грибами, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я. Торік за сезон отруїлося 82 особи, а цього року - 32. Бліді поганки, мухомори, несправжні опеньки люди плутають з їстівними грибами. А іноді стає зле й після їстівних - якщо їх збирали поблизу дороги або це старі гриби.

Медики радять їсти тільки білі гриби, бабки, моховики. У наших широтах серед них трапляється найменше отруйних. Гриби обов’язково треба помити й варити не менше трьох разів у підсоленій воді по 10–15 хв. А перед засушуванням - обтерти вологою тканиною. Готові страви медики радять зберігати в холоді, у емальованому посуді, не більше 24 год. Дітям їсти грибів взагалі не варто.

Лікарі попереджають, що домашні методи визначення отруйності грибів за допомогою цибулини або срібних ложок - не достовірні. Точно сказати про токсичність може лише лабораторний аналіз. Якщо після страв із грибів відчуваєте слабкість чи нудоту - викликайте ”швидку”.

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