У Франції ввели податок на солодкі бульбашки

Конституційна рада Франції ввела новий податок на солодкі газовані напої, повідомляє Медпортал з посиланням на Medical Xpress. Цей захід спрямований на боротьбу із зростанням ожиріння в країні.

Про можливе введення нового податку було оголошено в серпні. Тоді ж повідомлялося, що це робиться в рамках масштабної урядової програми боротьби з ожирінням. Крім того, додаткове оподаткування відповідає режиму жорсткої економії, введеному через економічну кризи в єврозоні.

Податок на солодку газовану воду встановлений в розмірі одного євроцента з кожної проданої банки. Очікується, що нововведення поповнить бюджет на 120 мільйонів євро за рік.

Цей крок французького уряду зазнав різкої критики з боку виробників газованих напоїв. Зокрема, "Кока-Кола" у вересні заявила, що припиняє заплановане інвестування 17 мільйонів євро в завод на півдні країни. В офіційній заяві компанії зазначено, що це є "символічним протестом проти податку, який завдає шкоди нашій компанії і стигматизує нашу продукцію".