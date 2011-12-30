На Алясці прокинувся вулкан
09:48, 30 грудня 2011Зарубіжні новини
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Стовп попелу висотою 4,5 км
Вулкан Клівленд прокинувся в четвер на Алеутських островах в американському штаті Аляска, викинувши стовп попелу на висоту до 4,5 кілометра, передає Associated Press.
Як видно по знімках з космосу, хмара попелу рухається в південно-східному напрямку.
Служба спостереження, не виключаючи повторних викидів попелу, підняла рівень небезпеки для авіації в районі вулкану.
Як наголошується в повідомленні, фахівці цілий рік стежили за активністю вулкана Клівленд на острові Чугінадак за 1500 км на північний захід від Анкоріджа
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