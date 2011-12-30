Готуємо домашній майонез

Киянка Софія Наконечна рік тому відмовилася від магазинного майонезу. Замінила його домашнім.

"Магазинний майонез не можна назвати продуктом харчування, бо його жирність зашкалює за 50 відсотків. Там замість олії часто використовують транс-жири. Шлунок не може їх переробити і розщепити, тому вони лишаються на стінках судин і в печінці. Також в майонези додають емульгатори із соєвого лецитину та підсилювачі смаку. Вирішила, що моєму організмові ця гидота непотрібна", - сказала вона.

Для домашнього майонезу Софія бере два яйця, дрібку солі і цукру, три столові ложки оцту. Все збиває у блендері. До маси поступово цівкою додає склянку олії.

"Беру соняшникову, хоч можна використовувати і оливкову. З нею майонез буде кориснішим. Можна додати також ложечку гірчиці і чорний перець. Порцію майонезу готую за 5 хвилин", - розповіла дівчина.

"Використовую його для заправки усіх салатів. Домашній майонез можна їсти зі смаженою картоплею і мастити на хліб замість масла", - додала вона.

В холодильнику домашній майонез зберігається тиждень.

"Та краще кожного разу готувати свіжу порцію. Тоді від домашнього майонезу можна отримати максимум користі".

gazeta.ua