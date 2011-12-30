На дитячому ранку повинні бути обоє батьків

11:15, 30 грудня 2011
Зарубіжні новини
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Просто зобов`язані!

Піти на перший ранок своєї дитини в дошкільному учбовому закладі – в дитячому садку просто зобов`язані обоє батьків. Такі відмовки, як не відпускають на роботі – тут недоречні. Це все одно, що забути про День народження крихти. Тому, ви винні наперед знати, коли у вашого малюка намічається свято в дитячому садку, щоб мати можливість спланувати цей день. Обов`язково поговоріть з начальством. Можливо, вас зможуть відпустити на півдня. Інакше, візьміть відгул або відпустку за свій рахунок. Дитина повинна відчувати підтримку відразу двох батьків, а не одного. До того ж, невже вам самим не хочеться подивитися, як ваше чадо танцюватиме, водитиме хороводи і веселитиметься з іншими дітками? Природно, що дитячий ранок ви зможете подивитися в так званому повторі. Це абсолютно різні речі.

Окрім цього, після новорічного ранку в дитячому саду, ви обов`язково повинні привітати свого малюка з його першим виступом перед глядацькою аудиторією.

Та і ви і самі повинні прагнути до того, щоб піти на дитячий ранок. Скільки можна говорити і думати тільки про одну роботу. Ніщо не може бути кращим за вибір новорічної ялини, її прикрашання і, звичайно ж, перший дитячий ранок.

neboley.com.ua

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