Найнебезпечніші місця в нічних клубах

Найчастіше в нічних клубах, барах і ресторанах бійки зав`язуються на танцмайданчику. Як показало дослідження, 20% найнебезпечніших інцидентів відбуваються саме в цьому місці, а 13% - в безпосередній близькості.

В ході роботи дослідники більше 1 300 разів відвідали 118 барів і клубів в Торонто (Канада) протягом двох років. Вони спостерігали за агресивною поведінкою відвідувачів, оцінюючи її за шкалою від одного до п`яти. Також, експерти відзначали, наскільки п`яними були агресори.

В результаті виявилось, що «найгарячішою зоною» конфліктів є танцпол. Саме там спостерігається немало сексуальної агресії і агресивних «ігор» між суперниками.

Другим самим вибухонебезпечним місцем в клубі або барі є простір біля барної стійки. Можливо, це викликано постійною штовханиною, а також конфліктами між відвідувачами і обслуговуючим персоналом.

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